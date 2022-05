Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate ridicata de USR in privința Codului Comunicațiilor. Aceasta a contestat prevederile care permit serviciilor secrete sa spioneze internetul romanesc, prin obligarea furnizorilor de gazduire sa coopereze cu procurorii și serviciile de securitate.CCR…

- Primaria Aiud cumpara o autocisterna pentru stropit carosabil și udat spații verzi. Valoarea investiției Primaria Aiud cumpara o autocisterna pentru stropierea vegetației din zonele verzi din municipiu. Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud a lansat marți, 12 aprilie,…

- Sanatatea noastra este legata și de calitatea infrastructurii verzi a spațiului in care traim. Spațiul verde constituie un aspect mult neglijat in țara noastra, iar, pe masura ce construcțiile de orice fel cuceresc tot mai mult teren, acest lucru poate duce la un dezechilibru major. In acest context,…

- Legea prin care toți furnizorii de comunicații, internet și gazduire cu resurse IP vor fi obligați sa permita și sa suporte costurile aferente interceptarii legale a comunicațiilor de catre Serviciul Roman de Informații (SRI) ori alte organe de aplicare a legii a fost contestata la Curtea Constituționala…

- Toți furnizorii de comunicații, internet și gazduire cu resurse IP vor fi obligați sa permita și sa suporte costurile aferente interceptarii legale a comunicațiilor de catre Serviciul Roman de Informații (SRI) ori alte organe de aplicare a legii, potrivit unui proiect de lege care a fost adoptat miercuri…

- In urma acțiunii de demolare a garajelor de pe strada Nicolae Balcescu, vom avea, in scurt timp, 27 de NOI locuri de parcare, care sunt in curs de amenajare. Este normalitatea la care trebuie sa ajungem in toate zonele din Alba Iulia. Avem nevoie de mai multe locuri de parcare, in contextul in care…

- Unul dintre cele mai interesante proiecte imobiliare din Bacau a ajuns in faza aprobarii Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Este vorba despre un complex imobiliar ce conține blocuri de locuințe, spații comerciale, un hotel, dar și extinderea Arena... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.