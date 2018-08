Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de exceptie va incepe de maine la Cazinoul din Constanta. Primaria Municipiului Constanta organizeaza expozitia cu proiectie de film "ROMANIA INTREGITA IN EUROPA UNITA".Expozitia cuprinde 57 de imagini care ilustreaza aparitia pe harta Europei a noi state nationale sau intregirea altora…

- Rece, metalic și deloc grațios in aparența, Muzeul Transportului „Corneliu Mikloși” devine casa celei mai... feminine expoziții de arta din Timișoara ultimilor ani. „Balkan Baroque”, una dintre cele mai cunoscute lucrari de arta contemporana ale Marinei Abramovic, va fi și ea aici. The post Baroque…

- O expozitie inedita ii asteapta pe iubitorii cartilor la Filiala 5 a Bibliotecii „George Baritiu” Brasov (Bulevardul Grivitei, nr. 51). O expozitie cu carti pentru vacanta, speciale pentru cei care vor sa calatoreasca cu ochii mintii. „Nu exista vacanta fara carti. Fie ca mergem la mare…

- Bucuresti, 30 mai /Agerpres/ - Mai bine de 80 de carti-eveniment, prinse in cele 31 de lansari, sesiuni de autografe si intalniri cu scriitorii constituie oferta Humanitas de la aceasta editie a Bookfest. Potrivit Gabrielei Maaz, director de promovare Humanitas, "incepand de joi, 31 mai,…

- Pe 1 Iunie 2018, de Ziua Copiilor, Dino Parc Rașnov va inaugura o expoziție gazduind cea mai mare colecție privata de jucarii vechi și extrem de rare, unele dintre acestea avand o vechime de peste 100 de ani. Expoziția va cuprinde piese diverse, multe dintre acestea fiind produse la sfarșit…

- „Cei patru corifei“ au blocat digul care ne leaga. Nicu Alifantis, care-i brailean, ii conduce in lupta, de data aceasta, pe Alexandru Andries, Mircea Baniciu si Mircea Vintila, toti inarmati cu... chitari. Cei patru lanseaza si o invitatie: „Galateni, veniti in numar cat mai mare la lupta... la Sala…

- Duminica, studentii iau startul in crossul colorat al Universitatii „Transilvania“. Manifestarea mult-așteptata se inscrie in „Saptamana Studentilor Brasoveni”, ce se deruleaza in orașul nostru pana pe 28 mai 2018. Studentii Universitatii „Transilvania“ vor alerga, la sfirsitul acestei saptamani,…

- Seniorii Constantei participa astazi la Casa de Cultura a Sindicatelor, la festivitatea de premiere organizata de Primaria Municipiului Constanta.In cadrul ceremoniei sunt premiati de catre primarul Decebal Fagadau 39 de seniori care au implinit varsta de 90 de ani si 220 de octogenari.Printre cei care…