Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan a erupt joi (8 februarie), in sud-vestul Islandei, pentru a doua oara in acest an, a declarat biroul meteorologic al țarii, fiind al șaselea focar din peninsula Reykjanes din 2021, conform Reuters. Videoclipul in direct din zona a aratat fantani de roca topita de culoare portocalie stralucitoare…

- Un vulcan a erupt joi in sud-vestul Islandei pentru a doua oara anul acesta, au relatat postul public de televiziune RUV si alte publicatii locale, care vorbesc despre cea de-a sasea eruptie produsa in Peninsula Reykjanes incepand cu 2021, informeaza Reuters.

- ASPA: In aceste zile friguroase de iarna capturam tot mai multi caini folosind custile capcana / 108 caini preluati din Capitala de la inceputul anuluiASPA anunta ca, in aceste zile friguroase de iarna, tot mai multi caini sunt capturati folosind custile capcana. 43 de animale au fost prinse doar…

- Meteorologul Romica Jurca a oferit informații despre durata actualului val de frig din Romania. Meteorologul-șef a subliniat ca temperaturile actuale sunt tipice pentru aceasta perioada a anului și a evidențiat dimineața de luni ca fiind cea mai rece din ultima perioada pentru Capitala.Ianuarie este…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, arata ca, dupa cateva zile mai calduroase, incepand de vineri temperaturile vor fi intr-o scadere simțitoare. Pe langa temperaturile scazute, in zone extinse din țara vom avea ninsori, lapovița și polei.”Din punct de vedere termic, vorbim de temperaturi pozitive ziua,…

- Un vulcan a erupt duminica in sud-vestul Islandei, iar fluxurile de lava topita au ajuns la periferia unui mic oraș pescaresc pana dupa-amiaza, dand foc unor case. Orașul a fost evacuat anterior și nicio persoana nu a fost in pericol, au declarat autorita

- Un vulcan din sud-vestul Islandei a erupt duminica, a anunțat biroul de meteorologie al țarii, aceasta fiind a cincea erupție inregistrata in peninsula Reykjanes dupa anul 2021, transmite The Guardian. Aceasta este a cincea erupție vulcanica din Islanda in doi ani, precedenta erupție avind loc pe 18…

- Asociația Miltonia a lansat un apel deschis pentru realizarea unei expoziții itinerante ca parte din programul de revitalizare a Castelului Mocioni din Foeni. Asociația este partenerul cultural al Consiliului Județean Timiș in cadrul proiectului de reabilitare a bijuteriei arhitecturale. Astfel, vor…