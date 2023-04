Expoziție inedită la Muzeul Național de Istorie a României: I Love Sushi Muzeul Național de Istorie a Romaniei gazduiește o expoziție dedicata celui mai reprezentativ preparat al bucatariei japoneze. Muzeul Național de Istorie a Romaniei gazduiește pana pe 30 iunie o expoziție inedita – „I love sushi”, dedicata istoriei culturale a celui mai reprezentativ preparat al bucatariei japoneze – #sushi , cunoscut astazi in toata lumea. De-a lungul istoriei sale, care numara peste o mie de ani de existența, sushi a trecut prin numeroase transformari sub influența unor factori legați de mediu și de abundența resurselor naturale din apele arhipelagului japonez, dar și sub influența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

