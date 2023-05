Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza, in perioada 5-30 aprilie 2023, la Galeria Borgo Prund, expozitia Despre aripi, vin si poezie a artistului plastic Liviu Soptelea. Vernisajul va avea loc miercuri, 5 aprilie 2023, ora 13.00, in prezenta artistului si a invitatilor sai: istoricul de arta Vasile…

- Cinematograful Timiș din Piața Victoriei va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, dupa Victoria, care funcționeaza deja din 2022. Cu aproximativ 19,1 milioane de lei se va realiza un veritabil centru multifunctional pentru activitati culturale.

- Madalina Crețan, soția lui Nosfe, nu-și revine nici acum dupa tragedia din 16 octombrie! Rapperul de la Șatra B.E.N.Z, pe numele lui real, Darius Vlad Crețan, s-a stins din viața la doar 37 de ani, in urma unui infarct, chiar la el acasa. Vaduva ii pastreaza vie memoria! Madalina lupta sa ii pastreze…

- In dupa-amiaza zilei de ieri, 24 martie 2023, Muzeul icoanei și al carții vechi, Museikon, din Alba Iulia, in parteneriat cu Filiala Alba a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (UAPR), a gazduit un nou eveniment cultural-artistic special. Incepand cu ora 15.00, a avut loc vernisajul expoziției de…

- Expozitia cuprinde 16 lucrari de pictura, grafica, instalatie si video art, ce reflecta creativitatea ca proces complex, care il implica pe deplin pe artistul buzoian Vladimir Paun–Vrapciu. Lucrarile expuse evoca angoasa adancita acum de spaima razboiului, ele s-au nascut compensator, asemenea povestilor…

- Anul capitalei culturale europene 2023 este șansa acordata Timișoarei de a-și redobandi macar o parte din „ștaiful” de odinioara, cand cei care și-au lasat o puternica amprenta asupra orașului i-au daltuit o identitate cu multe momente glorioase, a caror faima i-au depașit hotarele și l-au facut faimos…

- Galeria Pygmalion de la Casa Artelor deschide anul expozițional cu un proiect dedicat maeștrilor Timișoarei, intitulat „Amintiri necesare”, care se va desfașura pe parcursul intregului an și in care vor fi expuse lucrari ale celor mai importanți artiști ai orașului, unii disparuți, in cadrul a 12 expoziții.…

- Radio Romania Cultural dedica Timisoarei un program exclusiv intreaga zi de 17 februarie, Cateva dintre cele mai cunoscute emisiuni ale Radio Romania Cultural se transforma in „Timisoara Vorbeste", „Nascut in Timisoara", „Arte frumoase in Timisoara" sau „GPS Timisorean", potrivit news.ro. Fii…