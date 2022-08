Stiri pe aceeasi tema

Primul NFT al unei entitați din portofoliul statului roman, sub forma unui timbru digital, a fost lansat la Muzeul Național de Istorie a Romaniei, iar cumparatorii pot susține ingrijirea unui pacient cu o boala incurabila, anunța Poșta Romana. NFT-urile pot fi achiziționate pe platforma Oveit.com.

Posta Romana va aniversa, in acest sfarsit de saptamana, 160 de ani de la infiintare si anunta organizarea competitiei profesional-sportive de traditie "Marsul Factorilor Postali", in Bucuresti, pe Calea Victoriei.

Muzeul National de Istorie a Romaniei anunta crearea primului Muzeu Virtual al Holocaustului Romilor din Romania.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a anuntat miercuri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, ca exista banii necesari demararii procedurilor pentru inceperea lucrarilor de restaurare a acestei institutii muzeale.

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede infiintarea la Timisoara a Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989.

Expozitia temporara de fluturi tropicali vii "Cine zboara printre flori, in zig-zag de-atatea ori?" va fi deschisa in sera din curtea Muzeului National de stiinte Naturale "Grigore Antipa", in perioada 24 iunie - 11 septembrie, conform news.ro.

Vernisajul expozitiei „Papa Francisc - Pelerin in Romania, 3 ani de la vizita apostolica" va avea loc marti, 31 mai, ora 17.00, in Sala Lapidarium a Muzeului National de Istorie a Romaniei (Calea Victoriei nr. 12), conform news.ro.

Microexpozitia temporara „De la diligenta la clasor" ce valorifica o parte din colectia filatelica a Muzeului National de Istorie a Romaniei va fi deschisa de vineri, la sediul institutiei din Calea Victoriei nr.12, conform news.ro.