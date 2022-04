Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bacau va invita marți, 12 Aprilie 2022, incepand cu ora 11.00, la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, unde va avea loc vernisajul expoziției HAPPY EU – Live somewhere in Europe, organizata in cadrul manifestarilor dedicate Zilei Europei. La eveniment vor participa președintele…

- Cinci din cele 10 centre de vaccinare din județul Bacau au fost inchise din cauza scaderii considerabile a numarului de solicitanți. Astfel au mai ramas deschise doar centrele de la CAEX Bacau, Muzeul de Istorie din Onești, Centrul de Vaccinare nr. 5 din Comanești, Casa de Cultura din Buhuși și de la…

- Sub genericul „Deschiși permanent pentru cunoaștere!”, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, lanseaza, special pentru antreprenorii culturali (ONG-uri, fundatii, asociatii), organizatori de evenimente, pentru toti cei interesati de domeniul stiintelor naturii si nu numai, o invitatie…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, impreuna cu Asociația Muzeului Jucariilor din București, va invita la vernisajul expoziției „Papuși in costume populare”, care va avea loc in data de 25 martie 2022 ora 11.00, la sediul central al instituției str 9 mai nr 7, sala 13. Vor fi expuse papuși in…

- Incepand cu 1 februarie 2022 a debutat recensamantul populației și locuințelor, prin desfașurarea primei etape, cea de prelucrare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date a recensamantului cu acest prim set de date. Recensamantul populației și locuințelor (RPL) se…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau, prin subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestinˮ, lanseaza un nou proiect de popularizare a astronomiei inrandul adulților, Clubul de astronomie „Orion”. Acesta este destinat publicului pasionat de astronomie care dorește sa aiba acces…

- Asociația Obșteasca „Monumentum” din Chișinau organizeaza, cu sprijinul Consiliului Județean Bacau și a Asociației „Calea Neamului”, expoziția „Monumentele Basarabiei furate”. Aceasta va fi vernisata la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” sambata, 15 ianuarie, ora 12.00 de Ziua Culturii Naționale- ziua…