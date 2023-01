Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de un declin puternic al livrarilor de hidrocarburi rusești catre Europa, in urma sancțiunilor occidentale dupa ofensiva in Ucraina. Intr-un comunicat, directorul general al Gazprom, Alexei Miller, a declarat ca grupul […] The post Exporturile Gazprom, reduse drastic in afara fostei URSS / Rusia raspunde sancțiunilor occidentale first appeared on Ziarul National .