- Argument: Cred ca la trei decenii de la Revolutia din decembrie 1989 – revolutia ce ne-a scapat de dictatura comunista – se cuvine sa ne aducem aminte ce si cum s-a intamplat in acele zile si saptamani. Mai ales ca dupa 1989 si in acest domeniu au existat foarte multe intoxicari, autojustificari-justificari…

- Un oradean din strada Aluminei 87 din cartierul Rogerius a fost amendat de Politia Locala, dupa ce a fost surprins in timp ce transa, ajutat de prieteni... The post Un barbat din vestul țarii a taiat porcul in spatele blocului! appeared first on Renasterea banateana .

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze drumul, in localitatea Sambateni din județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN7 (E68) Deva…

- Medicul oncolog Șerban Negru a avut un vis: de a schimba felul in care sunt tratați bolnavii de cancer. Astfel, de la un mic cabinet la parterul unui bloc din Timișoara, in care iși desfașura activitatea in 2004, a ajuns sa construiasca cel mai modern centru de oncologie din vestul țarii – OncoHelp.…

- Trusa de pistoale de duel cu capse a generalului Damjanich Janos, unul din cei 13 generali executati in cetatea Aradului in 6 octombrie 1849 – o capodopera a armurierilor pestani de la mijlocul veacului al XIX-lea – care face parte din colectia de relicve a Complexului Muzeal Arad, poate fi admirata…

- Opt persoane au fost salvate, dintre care trei erau ranite si au fost spitalizate, potrivit aceleiasi surse. Tragedia are loc in timp ce regimul comunist pregateste propaganda in vederea marcarii a 70 de ani de la infiintarea Republicii populare.Autoritatile au indemnat presa sa…

- O mașina a Poliției a intrat in coliziune cu o furgoneta care s-a rasturnat in urma impactului. O autospeciala de poliție din cadrul Poliției Orașului Petrila, care se deplasa (catre locul unei intervenții) pe strada Republicii, din ... The post Mașina a Poliției Rutiere, implicata intr-un accident…

- Astazi, in jurul orei 11.00, pe Bld. Republicii din Reșița a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. The post Accident cu victima, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .