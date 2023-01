Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea pentru 30 de zile a baronului Niculae Badalau a șocat intreg județul Giurgiu, iar majoritatea primarilor au intrat in fibrilații, dar, in același timp, sunt disperați sa-și rezolve cat mai repede o alta problema urgenta aparuta de curand. La ora actuala nu este primar din județul Giurgiu care…

- Arestarea pentru 30 de zile de catre DNA a baronului PSD, Niculae Badalau, a produs un șoc uriaș in județul Giurgiu și nu numai, fapt pentru mai mulți șefii de instituții publice au inceput sa intre in trepidații, printre care și președintele Curții de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc. Primarii din…

- Potrivit ultimei declarații de avere, Niculae Badalau, vicepreședinte al Curții de Conturi, a primit in ultimul an un salariu lunar de aproape 5.300 de euro de la aceasta instituție.Suma totala incasata de Badalau de la Curtea de Conturi a fost 317.741 de lei, ceea ce inseamna un salariu lunar de 26.478…

- Baronul de Giurgiu, actual vicepreședinte al Curții de Conturi și fost ministru PSD al Energiei, Niculae Badalau, a fost reținut de procurorii anticorupție. Vicepreședintele Curții de Conturi, Niculae Badalau și fiul sau, Gabi Badalau, sunt audiați, duminica seara, la sediul Direcției Naționala Anticorupție,…

- Un barbat de 42 de ani a murit, iar o femeie si un adolescent au fost raniti intr-un accident in localitatea Bujoreni din judetul Teleorman. Polițiștii rutieri spun ca un sofer baut a acrosat un biciclist, dupa care masina a ricosat in alt autoturism, care circula din sens opus. ”Din primele verificari…

- Bruno Carbone, mana dreapta a sefului mafiot Raffaele Imperiale din familia Camorra din Napoli, a fost arestat pe aeroportul din Roma si extradat in Siria. Arestarea unui traficant de droguri italian care se afla pe lista celor mai cautate persoane de catre Europol este invaluita in mister, in contextul…

- Baronul roșu de Giurgiu, Niculae Badalau, cocoțat politic in conducerea Curții de Conturi a Romaniei, este disperat sa revina la butoanele PSD, dar șansele sunt aproape zero. Cioc, cioc! Sunt Badalau și vreau iar in PSD! Pe 11 noiembrie 2022, organizația PSD Giurgiu iși alege conducerea și Niculae Badalau,…