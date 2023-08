Peste 100 de jandarmi au fost aduși la Crevedia pentru a cauta probe in urma exploziilor catastrofale de la sfarșitul saptamanii. Peste o suta de jandarmi au fost adusi la locul exploziilor din Crevedia pentru a cauta noi probe. Concret, jandarmii au fost pusi sa caute bucati din cisternele care au explodat in jurul statiei […] The post Exploziile de la Crevedia. Peste 100 de jandarmi, trimiși pe campurile din jurul stației GPL care a sarit in aer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .