EXPLOZIE LA O CASĂ DIN SATUL TRESTIA Sambata 03.02.2024 a avut loc o explozie in satul Trestia, judetul Salaj, unde au fost implicate 4 victime din care 1 sugar de aprox 10 luni.Explozia a fost produsa probabil de la o butelie de gaz , in jurul orei 10:00Mama și bebelușul au ajuns deja la UPUToate victimele au fost gasite conștiente. Mulțumim persoanei anonime care a trimis imaginile la redacție.Daca ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa https://www.facebook.com/ztv.ro/ , e-mail: [email protected] sau whatsapp pe numarul de telefon 0744 247 263, iar la 3 filmari care vor aparea pe acest site veți primi… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cincisprezece minute au facut diferența dintre pagubele materiale și o potențiala tragedie. O cladire a explodat in sud-estul Washington DC, in timp ce echipajele au raspuns la un raport privind o scurgere de gaz. Un barbat a fost ranit ușor, dar 16 copii dintr-o gradinița din apropiere au fost evacuați…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte cateva zeci au fost ranite intr-o explozie, in statul Oyo din Nigeria, care a prabușit și mai multe cladiri, potrivit Reuters.Operațiunile de cautare și salvare au fost in desfașurare miercuri (17 ianuarie), dupa o explozie mortala, la o reședința privata…

- Principalul terminal petrolier din Guineea a explodat, iar cauza este necunoscuta. Cel puțin 13 persoane au murit și zeci sunt ranite, anunța autoritațile. Multiple victime Explozia care s-a produs luni, 18 decembrie, la un terminal petrolier din capitala Guineei, Conakry, a ucis cel puțin 13 persoane…

- La data de 2 decembrie 2023, in jurul orei 10:50, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca la o locuinta din comuna Osica de Sus a avut loc o explozie la o centrala termica. La data de 2 decembrie 2023, in jurul orei 10:50, Inspectoratul de Politie…

- O locuinta din Giurgiu a suferit o explozie, desi nu era racordata la reteaua de gaze, iar butelia era inchisa. Explozia a provocat un incendiu grav, in urma caruie trei persoane, Un tanar de 29 de ani si doua femei, cu varste de 41, respectiv 64 de ani, s-au ales cu arsuri la nivelul fetelor si membrelor,…

- COMUNICAT DE PRESANr. 431 din 24.11.2023 Explozie, urmata de incendiu in localitatea Ghimpati O femeie, in varsta de 58 de ani, a suferit arsuri la nivelul membrelor suprioare, in urma unei explozii ce s a produs in bucataria casei sale. Evenimentul a avut loc in momentul in care aceasta a folosit bultelia,…

- 80 de ani. „In definitiv, nu anii din viata sunt cei care conteaza, ci viata din ani”. Si viata din anii inginerului Remus Mocan confirma afirmatia lui Abraham Lincoln. Conteaza. Remus Mocan s-a nascut la 14 noiembrie 1943 in satul Brusturi, comuna Creaca, judetul Salaj. Tatal, Petru, a muncit ca miner…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați joi seara sa intervina la o locuința de pe strada Ion Viteazu din Cluj-Napoca, unde s-a produs o explozie. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, dintre care una cu modul de descarcerare. Explozia a avut loc la aragazul din…