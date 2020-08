Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Informatiilor din Liban, Manal Abdel Samad, a anuntat ca isi da demisia din guvernul de la Beirut. Este prima demisie de acest gen dupa explozia devastatoare din portul din Beirut care a provocat sute de morti si mii de raniti si au dus la revolte si furie impotriva neglijentei liderilor politici,…

- Primele elemente ale anchetei privind explozia devastatoare produsa marti in portul din Beirut pun in discutie ani de neglijenta si lipsa de masuri in pofida prezentei intr-un depozit de aici a mii de tone dintr-un produs chimic extrem de exploziv, relateaza miercuri Reuters, citand surse apropiate…

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- In urma exploziilor de proporții care au zguduit capitala țarii provocand pagube uriașe, guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenta timp de doua saptamani in orasul Beirut, relateaza AFP, citata de Agerpres.Anunțul a fost facut, miercuri, de ministrul Informatiei, Manal Abdel Samad, care…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- O explozie puternica a zguduit marti in capitala libaneza Beirut provocand ranirea a zeci de persoane, potrivit unor surse de securitate si oficiale, citate de AFP, dpa si Reuters.Puternica deflagratie, care a avut loc in zona portului si a carei origine inca nu este cunoscuta cu certitudine, a fost…

- Ministrul de externe al Libanului, Nassif Hitti, a demisionat luni, invocand lipsa de vointa politica in ce priveste reformele, in conditiile in care tara sa se confrunta cu o grava criza financiara care ii pune in pericol stabilitatea, relateaza Reuters si dpa. Donatorii straini ai Libanului, unde…