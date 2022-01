Stiri pe aceeasi tema

- Numarul imbolnavirilor copiilor de COVID -19 este calificat drept „alarmant” de catre autoritatile in sanatate. La Institutul Mamei si a Copilului luni erau 18 copii, iar joi deja 36 de copii spitalizati, relateaza IPN.

- Varianta Omicron continua sa se raspandeasca in SUA, unde oficialii din domeniul sanatații din New York au constat o explozie a numarului de copii internați in spital in legatura cu Covid-19, in timp ce Casa Alba a promis, duminica, 26 decembrie, ca va rezolva rapid deficitul de teste in tara. Departamentul…

- Primaria Parisului a anulat spectacolul de artificii de Anul Nou si festivitatile programate cu aceasta ocazie pe Champs Elysees, in acord cu noile reguli ale autoritatilor franceze pentru a preveni raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, informeaza Reuters, citand BFM TV.Premierul francez…

- Portugalia, una din tarile cu cea mai mare acoperire vaccinala impotriva COVID-19, incepe sambata campania de vaccinare a copiilor intre 5 si 11 ani, la fel ca alte state europene in plina transmitere accelerata a variantei Omicron, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aproape 80.000 de copii, din cei…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…

- Marea Britanie a inregistrat in ultima saptamana cel mai mare numar de noi cazuri de COVID-19 dupa luna iulie. Lipsa restrictiilor face ca raspandirea virusului sa fie mai rapida. O subvarianta a tulpinii Delta este examinata de autoritatile sanitare.

- Marea Britanie a inregistrat in ultima saptamana cel mai mare numar de noi cazuri de COVID-19 dupa luna iulie și confirma trendul ascendent al pandemiei in aceasta tara, care are una dintre cele mai ridicate rate ale vaccinarii. Lipsa restricțiilor alimenteaza raspandirea virusului in timp ce o subvarianta…

- Cel mai mic copil internat la ”Marie Curie” are doar 18 zile, iar cel mai mare, 17 ani. Cinci dintre micuți au o stare grava și sunt conectați la aparate. Medicii spun ca au fost nevoiți sa suplimenteze numarul de paturi pentru copiii diagnosticați cu Sars-Cov-2.Citește și: ”Mii de preșcolari și elevi…