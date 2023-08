Explorează experiența Persian Lane – noua lansare de la Unklfnkl Nu trebuie sa ratați noua lansare de la Unklfnkl – “Persian Lane”. Aceasta piesa te va transporta intr-o lume a energiei și pasiunii, cu ritmuri orientale și influențe moderne ce te vor face sa simți ca ești intr-o noapte fierbinte in deșert. “Persian Lane” este o experiența captivanta ce imbina electronicul cu sunetele tradiționale din Balcani. “Am dorit sa pivotez de la sound-ul meu obișnuit și sa ma reconectez cu sonoritațile cu care am crescut” a declarat artistul. Unklfnkl face un detur prin Balcani imbinand sound-ul lui electronic de slap house cu sonoritațile tradiționale intr-un cantec… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

