Explicațiile USR PLUS în legătură cu actuala criză politică USR PLUS vine cu clarificari privind motivul real pentru care au ales varianta unei moțiuni de cenzura impotriva lui Florin Cițu și nu demisia miniștrilor din alianța. Potrivit unui comunicat de presa, USR PLUS susține ca daca miniștrii lor și-ar da demisia, premierul Cițu ar ramane in continuare la Palatul Victoria. „Va putea numi miniștri interimari de la PNL și va trece toate masurile nocive pe care nu a putut pana acum sa le treaca pentru ca miniștrii noștri l-au oprit. De la adoptarea PNDL 3, un OUG cu grave probleme de constituționalitate și legalitate, pana la procesul de selecție al procurorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

