"Liniile rosii" despre care a vorbit miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, "sunt evidente", iar printre acestea se numara inclusiv tentativele de ingerinta in procesele politice si lezarea intereselor Rusiei, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la postul radio "Komsomolskaia Pravda", informeaza TASS.

"In ceea ce priveste liniile rosii, acestea sunt evidente. In primul rand este vorba de interesele noastre nationale, de interesele securitatii noastre externe, de interesele securitatii noastre interne si de a nu admite vreo ingerinta (...) in alegerile noastre…