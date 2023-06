Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul ii mustra pe episcopii care alimenteaza diviziunea pe retelele de socializare. Vaticanul a indemnat luni episcopii si liderii catolici laici de marca sa isi tempereze comentariile de pe retelele de socializare, precizand ca unii provoaca diviziune si alimenteaza polemici care dauneaza intregii…

- Un influencer de pe rețelele de socializare a murit la scurt timp dupa ce s-a filmat live in timp ce a baut mai multe sticle de bautura cu concentrație mare de alcool pe aplicația Douyin - versiunea chineza a platformei TikTok -, relateaza presa de stat din China preluata de CNN, care noteaza ca este…

- Cu toții am fost martorii unei perioade tulburi și instabile in ceea ce privește economia globala. In aceste condiții, mulți investitori cauta alternative pentru a-și proteja investițiile, iar piața criptomonedelor a fost una dintre opțiunile preferate. Cu toate acestea, o intrebare importanta care…

- COMUNICAT DE PRESA Subscrisa Osma Plast Romania SRL, prin reprezentanții sai legali, avand in vedere informațiile aparute pe rețelele de socializare cu privire la organizarea unui turneu de cricket la

- S-a oprit la un fast-food sa-și cumpere ceva, a observat un telefon uitat pe tejghea și s-a servit fara nicio jena. Individul a fost „promovat” pe rețelele de socializare, mai ales ca nu s-a ferit nici de camera de supraveghere care-l filma. Insușirea bunurilor uitate de alții tot furt se numește. La…

- Monegascul Charles Leclerc a transmis, prin intermediul unui comunicat, ca adresa sa personala a fost publicata pe retelele de socializare si ca, de atunci, fanii sai suna la el pentru a-i cere autografe sau fotografii, fapt care a provocat indignarea pilotului echipei de Formula 1 Ferrari, informeaza…

- In aceasta promoție au absolvit 1.312 de elevi (din 1.312), dintre care 214 sunt fete și 1.098 de baieți.Ei sunt repartizati pe locurile stabilite de IGPR in ordine descrescatoare a mediei generale de absolvire.Elevii au efectuat cursurile de pregatire in perioada iunie 2022-aprilie 2023.

- Marisa Paloma a ajuns la urgențe, la un spital din București. Dupa cateva zile pline de activitați, dar și o petrecere la un restaurat de lux, in aceasta dimineața, ea a avut o veste neplacuta pentru urmaritorii sai din mediul online.