Romania va avea o crestere economica "relativ viguroasa" incepand din al doilea trimestru al anului viitor, a declarat miercuri Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a Romaniei (BNR).

"2021 va fi cu certitudine un an in care, chiar daca vom porni lent, chiar daca primul trimestru nu va fi mai bun decat cel in care ne aflam acum, incepand din al doilea trimestru vom avea o crestere economica pe care o anticipam relativ viguroasa Noi avem…