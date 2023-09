Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Culturala „Memoria” – filiala Argeș, alaturi de alte instituții de cultura din țara și cu sprijinul Primariei Municipiului Pitești, organizeaza cea de-a XXIII-a ediție a Simpozionului Internațional „Experimentul Pitești – Reeducarea prin tortura”, in perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2023.…

- Simpozion Internațional Experimentul Pitești – Reeducarea prin tortura, ediția a XXIII-a! Fundația Culturala „Memoria” – filiala Argeș, alaturi de alte instituții de cultura din țara și cu sprijinul Primariei Municipiului Pitești, organizeaza cea de-a XXIII-a ediție a Simpozionului Internațional „Experimentul…

- Un magistrat militar american a decis vineri ca marturisirea unui barbat suspectat ca ar fi avut legaturi cu un atac comis de Al-Qaida nu poate fi folosita ca proba deoarece a fost obtinuta sub tortura, o premiera care ar putea constitui un nou obstacol in procedurile judiciare legate de la atentatele…

- Proiectul „Crearea unui sistem de management al traficului și masuri pentru gestionarea durabila a parcarilor in Municipiul Pitești” va fi gata in noiembrie 2023, a anunțat primarul Cristian Gentea. Azi, Primaria Pitești a organizat o masa rotunda și o sesiune de intrebari și raspunsuri pe tema managementului…

- Vineri, 11 august, avut loc festivitatea oficiala de decernare a titlului de ,,Cetațean de onoare al municipiului Pitești” domnului Sergiu George Rizescu. Evenimentul special s-a desfașurat la Memorialul Inchisoarea Pitești, in prezența reprezentanților municipalitații piteștene și ai presei locale,…

- „Tinerii au nevoie de infrastructura pentru a face sport, pentru ei construim pana in 2025 doua terenuri de sport: unul pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis, cu dimensiunea de 20m x 40m, și unul pentru fotbal, cu nocturna și tribune pentru 500 de spectatori (va fi omologat UEFA și FRF)” a anunțat…

- Clujeanul Marius Balo, o victima a sistemului din China, a fost intemnițat pe nedrept timp de 8 ani in inchisoarea din Shanghai. El a fost eliberat abia in 2022 și s-a intors in Romania. Acum, la mai bine de un an distanța, Marius povestește intr-un interviu pentru monitorulcj.ro despre toate ororile…

- Primarul Pitestiului, Cristian Gentea: “I-am cunoscut astazi pe cei 22 de elevi cu rezultate foarte bune la invațatura, selectați sa plece, intre 7 și 17 iulie, in tabara internaționala de la Zlatibor, dar și in Kragujevac – Serbia, unde sa ne reprezinte cu drag orașul! Tinerii provin din toate unitațile…