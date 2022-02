Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a coborat, sambata, ratingul Turciei intr-o zona inferioara a categoriei “Junk”, citand factori precum vulnerabilitatea tarii in fata inflatiei ridicate. Categoria Junk inseamna ca agenția de evaluare nu recomanda investițiile in țara respectiva. Fitch a informat ca a coborat ratingul suveran al Turciei de la “BB minus” pana la “B plus”, adica cu patru trepte sub nivelul “investment grade” (-recomandat pentru investitii-nr.). In urma acestei decizii, ratingul de tara al Turciei este la egalitate cu cel al Egiptului si Bahreinului. In plus, perspectiva…