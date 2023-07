Experiență culinară inedită pe catamaranul VATRA Colibița! Doi chefi vor găti pentru invitați, în larg VATRA Colibița vrea sa impresioneze și sa ofere turiștilor experiențe memorabile, care sa-i faca sa-și doreasca sa revina in zona. Weekendul urmator, mai exact in 14-15 Iulie 2023, bistrițenii și turiștii aflați in zona vor avea ocazia unei cine inedite, chiar in larg, pe catamaran, in cadrul evenimentului „Catamaran 4 Hands Dinner”. Doi chefi, Chef Alex Petricean și Chef Mihai Iosif Toader, vor gati in larg pentru oaspeți, iar meniul rafinat va fi asortat cu vinuri locale de la Crama Jelna și o selecție fina de vinuri de la alte crame romanești. „Daca pana acum v-am ținut in suspans, a venit… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

