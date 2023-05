Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul Circumeuropa – nume care sugereaza o calatorie in jurul Europei pe calea apelor – alcatuit din Cristian Ilea, președinte Wild Watch Romania, inițiatorul expediției și capitanul acesteia, jurnalistul TVR Timișoara Cosmin Jitariuc, biologul Oana Gavriliuc, proprietarul ambarcațiunii „Gaia” Valentin…

- In jurul Europei pentru a duce salutul Timișoarei, Capitala culturala, pe intregul continent. Cinci temerari vor calatori pe fluvii și pe mare pentru a ajunge in peste 20 de orașe, foste și actuale capitale culturale europene.

- Romania, Republica Moldova, Albania și Kosovo au cele mai bune perspective de creștere economica din regiune, pentru urmatorii trei ani, potrivit celei mai recente prognoze publicate de Institutul pentru Studii Economice Internaționale din Viena (WIIW). Raportul se refera la 23 de state din centrul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, extinzand pierderile din ultimele patru saptamani, deoarece cererea in regiune ramane la un nivel redus, in pofida indiciilor care arata progrese in refacerea stocurilor inaintea viitoarei ierni, transmite Bloomberg. In jurul orei 11:13…

- Austria isi va mentine veto-ul fata de aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen pana cand va observa o „scadere sustinuta” a numarului solicitantilor de azil, a declarat ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg intr-un interviu preluat joi de Politico. „Ceea ce este important pentru…

- Aprilie a debutat in forța și a continuat pe aceeași linie, cu pelerinajul liderilor din Europa in China. Rand pe rand, de la Scholz la Macron, occidentalii s-au ploconit in fața lui Xi Jinping și au ascultat ce are de spus Beijingul in chestiunea mini-razboiului ruso-ucrainean. Cum se raporteaza marile…

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a 8,8 miliarde de euro, grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei. „Investitia va depinde de numarul…

- Echipa de handbal a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a intalnit liderul din Campionat, CSM București, in deplasare. Echipa din capitala a invins Gloria fara mari batai de cap, chiar daca Bistrița a avut un joc frumos. Meciul care a contat pentru cea de-a 22-a etapa a inceput la ora 17:30, in Sala Polivalenta…