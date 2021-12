Universitatea Politehnica din Bucuresti a inaugurat zilele acestea, in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Centrul International de Excelenta in Inteligenta Artificiala. Proiectul este realizat in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L. Caragiale” si Universitatea Tehnica din Republica Moldova si se afla sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO. Astfel, Centrul va dezvolta un ecosistem de excelenta in cercetare si inovare in domeniul Inteligentei Artificiale…