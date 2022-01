EximBank prelungeşte programul financiar de susţinere a companiilor mari până la 30 iunie 2022 ”Programul financiar de sustinere a companiilor mari si a IMM-urilor cu cifra de afaceri peste 20 de milioane de lei in 2019, pe care EximBank il implementeaza in urma mandatului special primit din partea statului roman, se va derula si in prima jumatate a acestui an, valabilitatea sa fiind prelungita pana la 30 iunie 2022. De la lansarea schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata societatilor mari si IMM-urilor cu cifra de afaceri peste 20 de milioane de lei in 2019, au beneficiat de garantii de stat si finantari cu dobanda subventionata companii cu o cifra de afaceri totala de 28,5 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

