- Zapada de 'bere' acapareaza Europa: fenomenul ciudat care ia amploare pe continentZapada antropica poate incepe sa afecteze cele mai industrializate țari.Zapada este o parte integranta a peisajului de iarna, dar apariția a ceva nenatural poate sa nu fie atat de placuta. Orașul se trezeste vopsit…

- In 2023, Franța, Italia, Grecia și Marea Britanie au fost desemnate cele mai populare destinații de vacanța. Pentru cei care au un buget redus, exista și alte locuri cel puțin la fel de spectaculoase, dar nu la fel de cunoscute precum țarile amintite mai sus.

- O echipa de paleontologi anunța ca a identificat o noua specie de melc de uscat, astazi disparut, in Bazinul Hațegului, Romania, conform Sciencepost, scrie Rador Radio Romania.Acest melc aparține genului Ferussina, care reprezinta un grup mic de melci de uscat acum disparuți, despre care se știe…

- Un avion F-15SA al fortelor aeriene saudite s-a prabusit joi in timpul unui exercitiu in estul tarii, a anuntat Ministerul Apararii intr-un comunicat, precizand ca cei doi membri ai echipajului si-au pierdut viata, transmite AFP.Avionul s-a prabusit 'in timp ce efectua o misiune de antrenament de…

- Romania va fi economia cu cea mai rapida creștere din Europa pana in 2028, cu creștere economica medie de peste 3%, arata o analiza a celebrei publicații The Economist. Publicația analizeaza „Europa cu doua viteze” din punctul de vedere al creșterii economice. Analiza arata ca, in perioada 2009-2018,…

- Cu un deznodamant incert, Ucraina intensifica lupta anticorupție: colorant in combustibil, pentru a stopa furturile din armataIn motorina destinata Forțelor Armate ale Ucrainei va fi adaugat un colorant roșu pentru a combate revanzarea și amestecarea acestuia. De asemenea, benzina va fi colorata in…

- Preturile obligatiunilor – care se misca invers randamentelor – au crescut, pe masura ce investitorii par sa ignore comentariile conducatorilor bancii centrale conform carora majorarile ulterioare ale ratelor dobanzilor nu sunt excluse si ca este un drum lung de parcurs pentru a aduce inflatia la tinta.…

- Furtuna Ciaran a lovit astazi nordul Europei cu vinturi puternice și ploi torențiale, forțind inchiderea aeroporturilor, traficului feroviar și a feriboturilor, precum și a școlilor. Franța, Olanda, Marea Britanie și Irlanda sint afectate de furtuni puternice. Furtuna Ciaran denumita „bomba meteorologica"…