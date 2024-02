Amplu exercițiu NATO in Marea Mediterana. Șapte submarine ale aliaților vor participa la cea mai mare și complexa simulare a organizației ce vizeaza lupta subacvatica. Navele aparțin unor țari precum Grecia, Franța, Italia, Spania, Turcia și SUA. Submarinele aliaților au sosit, duminica, in largul coastei Siciliei pentru a desfașura exercițiul Dynamic Manta 24. Operațiunea a vizat atat exerciții de atac, cat și de aparare ale navelor, in stransa coordonare cu mijloacele aeriene și de suprafața, pentru a se antrena și perfecționa capacitațile in acest tip special de razboi, au declarat oficialii.…