ISU Alba a organizat marți, 12 martie 2024, un exercițiu combinat de conducere, cu forțe și mijloace in teren, in vederea antrenarii structurilor specializate de intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgența determinate de caderi masive de zapada urmate de avalanșe, in comuna Șugag. „Astazi, am desfașurat un exercițiu combinat de conducere, cu forțe și mijloace […] The post Exercițiu de simulare a unai avalanșe, organizat la Șugag first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .