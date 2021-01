Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului iranian, au efectuat trageri cu rachete balistice asupra unor tinte in Oceanul Indian in cadrul unor exercitii militare, a indicat sambata site-ul acestora Sepahnews, potrivit AFP si Reuters.



Rachetele au vizat "nave de razboi inamice si le-au distrus la 1.800 km" distanta, conform site-ului.



Exercitiile, care au inceput vineri si se vor incheia sambata, au loc in centrul Iranului cu tinte situate in "nordul Oceanului Indian", au indicat Gardienii Revolutiei.



O inregistrare video difuzata de televiziunea publica…