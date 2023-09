Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, memorandumul pentru suplimentarea limitelor de credite bugetare si credite de angajament aprobate pe luna septembrie 2023 pentru Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Actul normativ prevede suplimentarea sumelor aferente limitelor de credite bugetare si credite…

- „Tot in sedinta de astazi a fost aprobata o hotarare de Guvern privind continuare si imbunatatirea programului de sprijin a productiei de legume in spatii protejate, cunoscut sub denumirea de Programul Tomata. In primul rand, hotararea include suplimentarea bugetului pentru tomatele din ciclul 1 cu…

- Economie Programul de susținere a producției de legume in spații protejate continua și in extrasezon (toamna–iarna 2023-2024) august 30, 2023 11:52 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in secțiunea Transparența Instituționala de pe site-ul instituției un proiect de Hotarare pentru…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in secțiunea Transparența Instituționala de pe site-ul instituției un proiect de Hotarare pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate in spații protejate pentru perioada 2023 – 2024 și pentru modificarea art.8 din…

- Peste 22 de milioane de euro aloca Ministerul Agriculturii pentru continuarea programului de sustinere a productiei de legume cultivate in spatii protejate, in extrasezon. Astfel, legumicultorii vor beneficia de un ajutor de maximum 1.000 euro pentru o suprafata de cel putin 1.000 de metri patrati cultivata…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) continua programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru perioada de extrasezon (toamna-iarna 2023-2024), fondurile alocate pentru acest sprijin fiind de peste 22 de milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) aloca 22 de milioane de euro pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate in extrasezon (toamna-iarna 2023-2024), potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul MADR, informeaza Agerpres.

- Peste 7.500 de producatori agricoli din sectorul cereale vor primi un sprijin financiar total in valoare de 99,23 milioane de lei, pentru compensarea cheltuielilor de depozitare in spatii proprii sau in custodie la terti a cantitatilor de grau obtinute din productia proprie a anului 2022 si inregistrate…