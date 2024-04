Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial nr. 168 din 29.02.2024 a fost publicata O.U.G. nr. 13/28.02.2024 – privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala a pierderilor la cultura de tomate in spații protejate și cultura de usturoi, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva…

- Economie Fermierii care au suferit pierderi la culturile de tomate și usturoi primesc ajutor de stat in valoare de 1500 euro/1000 mp februarie 23, 2024 11:09 Guvernul a aprobat in ședința 22 februarie 2024 Ordonanța de urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțiala…

