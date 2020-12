Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au identificat si condus la cercetari un barbat, de 43 de ani, banuit de comiterea infractiunii de inselaciune prin metoda COVID-19, scrie Agerpres.

- Din cercetari a rezultat faptul ca in perioada 09.11 - 05.12.2020, s-ar fi deplasat la domiciliile a 5 femei, cu varste cuprinse intre 74 si 86 ani, din mediul rural si urban, dupa ce in prealabil acestora li s-ar fi transmis prin telefon ca rude apropiate (fiu, fiica, sot) sunt grav bolnave si au nevoie…

- Un barbat din Iași traiește un chin inimaginabil. Acesta s-a reinfectat a treia oara cu Covid-19, iar medicii iau in calcul din ce in ce mai mult ideea ca virusul s-ar putea transforma intr-o boala cronica.

- Un barbat din Iași care s-a vindecat de coronavirus a venit pentru a treia oara la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Iasi pentru a dona plasma. Prin gestul lui, omul a devenit salvatorul a noua pacienți aflați in stare grava, din cauza infectarii cu Covid-19.

- Iașul se afla, de cateva zile, in topul județelor dupa cazurile de COVID-19, insa o situație neobișnuita a fost inregistrata in ultimele zile. Iar la acest fapt ar contribui, se pare, și așa-zisele rude din Botoșani.

- Polițiștii dejeni au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Iași. Articolul Tun de 10 mii de euro in Dej. Un barbat a fost reținut 24 de ore apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii din cadrul Poliție municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul Iași. Acesta este banuit ca, la data de 7 septembrie, aflandu-se intr-un autoturism care efectua servicii in regim de transport persoane, ar fi sustras din interior suma de 10.000…