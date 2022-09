Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cuculis a anuntat faptul ca procesul crimelor de la Onesti a ajuns la final. „Final de proces in cazul crimelor de la Onesti dar si rasturnare de situatie. Astazi s-au pus concluzii finale pe fond in ceea ce numim cu nume scurt "Teroristul de la Onesti". Morosan a dat declaratii halucinante…

- Mai mulți polițiști au vorbit cu reporterii Libertatea, dupa vizionarea imaginilor cu intervenția in cazul lui Alexandru Gazdac, tanarul care a murit dupa ce a fost impușcat de 6 ori in blocul in care locuia. Unii spun ca n-ar fi folosit arma din dotare, alții subliniaza impredictibilitatea unor astfel…

- Continua consecințele atacului asupra unei inchisorii din Olenivka, unde au fost uciși vineri cel puțin 53 de prizonieri de razboi ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Actorii din domeniul petrolier respira ușurați, dupa ce un tribunal din Krasnodar a anulat decizia de inchidere pentru 30 de zile a terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC), una dintre cele mai mari conducte de țiței din lume, prin care sunt alimentate cu țiței kazah rafinariile

- Cand va fi condamnat Gheorghe Dinca? Este intrebarea la care parinții Luizei Melencu și Alexandra Maceșanu așteapta raspunsul de ani buni. Oamenii se așteapta ca acesta sa fie condamnat pentru dubla crima. Detalii noi despre cazul Caracal In cazul in care instanța va ajunge la o concluzie defavorabila,…

- Suspectul de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a recunoscut politiei ca l-a vizat initial pe liderul unui grup religios caruia mama lui ii facuse donatii mari, pana la punctul de a intampina probleme financiare, anunta, sambata, agentia de presa japoneza Kyodo. . Fii la curent…

- Raphinha (25 de ani, extrema dreapta) este aproape de transferul la Barcelona, dupa ce catalanii au ajuns la un acord cu Leeds pentru a-l aduce pe brazilian pe Camp Nou. Deși Chelsea era in pole-position pentru transferul lui Raphinha dupa ce londonezii se ințelesesera cu Leeds in schimbul a 70 de milioane…

- La cinci zile de la producerea unui accident mortal, pe un drum judetean din Olt, politistii au retinut un barbat de 24 ani. Acesta, si nu tanara de 21 ani, asa cum s-a anuntat initial, s-ar fi aflat, de fapt, la volanul masinii care l-a lovit pe un adolescent de 15 ani.