Stiri pe aceeasi tema

- Doua cazuri de suspiciune inalta de infectare cu tulpina Omicron au fost depistate la Iași. Intr-unul din cazuri este vorba despre un barbat de 49 de ani, din județul Vaslui, vaccinat cu schema completa in 2021 și trecut prin boala in octombrie 2020. Acesta are o forma ușoara a bolii, cu febra și durere…

- Medicul Simin Florescu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti, afirma ca problema spitalelor din Romania nu este legata de asigurarea medicamentelor antivirale pentru tratarea pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, ci "rezerva de energie umana…

- Medicul Simin Florescu, manager al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" din Bucuresti, afirma ca problema spitalelor din Romania nu este legata de asigurarea medicamentelor antivirale pentru tratarea pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, ci "rezerva de energie…

- Conf. dr. Simin Aysel Florescu, directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș” din București, avertizeaza ca ”aceste substante antivirale, cum ar fi umifenovirul si, mai nou, favipiravirul, nu au eficienta atat de mare precum s-a crezut initial, dupa primele…

- CNSU propune scoaterea mai multor construcții de la rezervele de stat pentru operaționalizarea unor centre de triaj.Comitetul Național pentru Situații de Urgenta adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a trei construcții ușoare din elemente…

- Conf. dr. Voichița Lazureanu, șef de secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara, avertizeaza ca aceasta unitate medicala nu mai are deloc medicamentul Tocilizumab, iar Remdesivir doar pentru tratamentul complet a patru pacienți In prezent, la…

- Barbatul decedat, de 79 de ani, suspect de COVID-19, a fost adus cu un autoturism particular, la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș". Unitatea medicala a apelat 112 pentru anunțarea evenimentului.In urma examinarii persoanei decedate aduse la spital, suspecte de COVID-19, medicii au concluzionat…

- Directorul de la Infectioase cere lockdown si vaccinare obligatorie pentru medici si profesori Apel disperat venit din partea dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase. "Singura solutie acum este un lockdown de cel putin doua saptamani!". Activitatea in UPU, de la Spitalul Clinic de…