EXCLUSIV. Producătorii români, la târgurile internaționale. În loc de stand național, fiecare se descurcă cum poate Pentru prima data dupa foarte mulți ani, Romania nu are pavilion național la Anuga, cel mai important targ din lume pentru industria alimentara și a bauturilor, care are loc la Koln, Germania, in perioada 9-13 octombrie 2021. La eveniment vor participa 21 de companii romanești, fiecare, insa, pe cont propriu, dupa ce Ministerul Economiei a sistat fondurile pentru participarea la targurile internaționale de promovare a exporturilor. De fapt, ultima acțiune la care producatorii romani au fost prezenți cu un stand național a fost in februarie 2020, la Dubai, pentru ca dupa aceea au fost taiate fondurile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

