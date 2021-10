Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia nonguvernamentala (ONG) Amnesty International acuza grupurile farmaceutice care produc vaccin impotriva covid-19 de faptul ca alimenteaza o ”criza a drepturilor omului fara precedent” si cere livrarea a doua miliarde de doze de vaccin anticovid tarilor sarace, relateaza AFP. Intr-un…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, acuza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov ca a incalcat flagrant un ordin, dupa ce a decis inchiderea unor școli din Afumați. Sorin Cimpeanu a...

- Federatia Sindicala Sanitas solicita Ministerului Muncii retragerea proiectului prin care se prevede vaccinarea obligatorie a angajatilor din sistemul sanitar ori testarea periodica pe banii lor, masuri care ar incalca drepturile fundamentale ale cetatenilor intr-un stat de drept, se arata intr-o…

- Preotul din Calarași inregistrat in timpul spovedaniei, in timp ce ii marturisea dragostea unei fetițe, este un exemplu pentru Biserica Ortodoxa Romana, care a organizat un eveniment de proporții, pentru a demonstra ca il susține și il apreciaza pe pervers.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat la finalul unei sedinte a grupurilor parlamentare ale formatiunii ca ceea ce s-a intamplat in sedinta de guvern de miercuri, amanata pentru ora 19,00, a reprezentat "o incalcare a actului aditional al protocolului de guvernare semnat in coalitie".…