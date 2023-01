Stiri pe aceeasi tema

- America Express continua cu momente tensionate pentru concurenți, astfel ca urmatoarea care devine victima emoțiilor este Bianca Adam, care a izbucnit in plans. Dupa o mica neințelegere cu mama ei, vloggerul nu a mai putut sa iși controleze emoțiile.

- Jo este destul de activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online atat momentele frumoase, cat și cele mai puțin frumoase. De aceasta data, celebra artista a postat o fotografie in care plange. Cantareața a reușit sa-i ingrijoreze…

- Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii traiește o perioada foarte frumoasa, asta pentru ca vedeta urmeaza sa devina din nou mamica, tot de baiețel, iar in luna februarie a anului viitor se va intampla minunea. Despre tatal copilului nu se cunosc prea multe detalii, dar in exclusivitate pentru Spynews.ro,…

- Carmen Șerban s-a saturat sa apara informații false despre ea, astfel ca a rabufnit și a pus punct tuturor speculațiilor. Artista neaga ca ar avea un copil, așa cum se zvonea la un moment dat. Cu o cariera de peste 20 de ani in lumea muzicii, Carmen Șerban este una dintre cele mai apreciate și indragite…

- Lora și-a surprins fanii cu un video pe Instagram in care probeaza o rochie de mireasa. Cantareața a anunțat ca inca nu va avea loc nunta cu Ionuț Ghenu, insa cand se va intampla va fi ea cea care va da vestea cea mare.De cațiva ani buni, Lora traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț…

- In urma cu un an de zile, in America, Gheorghe Gheorghiu s-a casatorit cu Gabriela Bancescu, dupa ani de zile de relație. Intr-un interviu pentru viva.ro , cunoscutul artist a recunoscut ca a fost departe de soția lui in ziua aniversarii, nu au celebrat primul an de mariaj. Gheorghe Gheorghiu explica…

- Andreea Banica se muta in casa noua, insa in același cartier. Artista a explicat de ce a vrut sa faca aceasta schimbare, deși noua locuința nu este cu mult diferita fața de cea veche. Cantareața a simțit nevoie de mai mult spațiu avand in vedere ca are și doi copii. Andreea Banica și Lucian Mitrea și-au…