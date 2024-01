Stiri pe aceeasi tema

- Boom-ul imobiliar din Dubai in anii care au urmat pandemiei de Covid-19 a fost unul dintre cele mai rapide din lume, alimentat de reforme favorabile investitorilor si de o crestere a cererii din partea expatilor, in special din Rusia, ca urmare a inceputului razboiului din Ucraina, transmite CNBC, informeaza…

- Primul concert in Timișoara din acest an susținut de formația Robin and the Backstabbers va fi un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților. Concertul va avea loc in data de 12 ianuarie de la ora 17.30 la D’Arc, iar accesul in sala se va face pe baza carnetului. In aceeași zi, de la ora 20.30…

- Direcția Impozite și Taxe Locale Deva aduce la cunoștința cetațenilor programul de incasari in perioada 28 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024. Programul de incasari cu publicul este urmatorul: 28.12.2023 – intre orele 8:15-16:15 (ultima zi de plata a obligațiilor de plata catre…

- In zilele de desfașurare a manifestarilor cultural-artistice consacrate sarbatorilor de iarna din Piața Marii Adunari Naționale (PMAN), 23 decembrie 2023, 31 decembrie 2023 și 06 ianuarie 2024, transportul public municipal care traverseaza PMAN va circula in regim special, noteaza Noi.md. Astfel, in…

- Inainte de startul meciului, asistentul Vlad Barleanu a fost protagonistul unui moment special. El se afla la ultimul meci din cariera. Nascut in 25 noimebrie 1978, asistenul din București se va retrage dupa partida de la Voluntari. Și a fost premiat pentru cariera sa. Moment special inainte de FC Voluntari…

- Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dambovița, va desfașura activitați de lucru cu publicul in doua zile de sambata ale lunii decembrie, 2023, dupa cum urmeaza: – 09 decembrie 2023, in intervalul orar 08.00-16.00; – 16 decembrie 2023, in intervalul…

- Fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Romane, mascații Jandarmeriei, care intervin chiar la acțiunile procurorilor DIICOT, a fost prinsa cu droguri, duminica dimineața, de un echipaj de Poliție. Sublocotenentul Andreea Catalina Bumbac avea in geanta mai multe pliculețe…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis joi o atentionare Cod galben de inundatii, valabila incepand de vineri dimineata, in bazinele hidrografice Tisa, Viseu, Iza, Tur, Somes, Crisul Repede, Crisul Negru, Aries.