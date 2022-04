Stiri pe aceeasi tema

- Vasili Melnikov, proprietarul companiei farmaceutice Medstom, a fost ucis miercuri, 23 martie, alaturi de soția și cei doi copii ai sai, în orașul rusesc Nijni Novgorod. Cele patru victime ar fi fost înjunghiate de mai multe ori, pâna la moarte, în propria locuința, scrie…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat ca Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, deoarece exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput deja, de catre cei de la compania Black Sea Oilamp;Gas.Postarea de pe pagina de Facebook a lui Virgil PopescuRomania…

- Wizz Air anunta ca face angajari. Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est angajeaza piloti si stewardese.Wizz Air angajeaza piloti si stewardese. Recrutarea incepe de astazi, 17 martie, in București și va continua inclusiv in Bacau și Iași. Compania aeriana anunta ca viitorii…

- Blue Air anunța ca vrea sa dezvolte poziția pe care o deține pe aeroportul din Bacau. Compania susține ca a adus doua noi aeronave, a reluat cursa Bacau – Liverpool și va intensifica frecvențele de zbor spre Londra și Dublin. Anunțul a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victor Angelescu, acționar la Rapid, negociaza preluarea pachetului de acțiuni deținut de compania ceha APS Holding, de care s-a desparțit oficial in acest inceput de an. Victor Angelescu și APS Holding dețin, in coproprietate, 97% dintre acțiunile clubului Rapid. Celelalte 3 procente aparțin Academiei…

- „Noua cladire se va intinde pe 8.000 de metri patrati si va include un nou spatiu de productie dotat cu tehnologii de ultima generatie, precum si un centru de cercetare si dezvoltare, care va continua sa dezvolte tehnici inovatoare de produs. Totodata, Moncler a decis sa construiasca si o gradinita…

- UPDATE: CRAB a facut cateva precizari referitoare la presiunea din rețea, dupa reluarea furnizarii apei in Bacau: Incepand cu ora 08:00 am demarat procedura de umplere a retelei de distributie a municipiului Bacau. La aceasta ora presiunea in retea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Activitatea austriecilor de la Schweighofer va fi redusa cu 30% in Romania: Sute de angajați vor fi concediați Activitatea austriecilor de la Schweighofer va fi redusa cu 30% in Romania: Sute de angajați vor fi concediați Compania HS Timber Productions, cunoscuta in trecut ca Holzindustrie Schweighofer,…