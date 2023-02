Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a amanat verdictul in dosarul in care Mario Iorgulescu e judecat pentru omor. Pronuntarea a fost amanata pentru vineri, 10 februarie. Sentința in dosarul lui Mario Iorgulescu se amana cu inca doua zile, potrivit informațiilor publicate azi dimineața pe portalul Tribunalului Bucuresti.…

- Planurile municipalitații de a readuce la viața și valorifica ansamblul de cladiri care compun complexul Marghiloman sunt tot mai aproape de infaptuire, iar semnarea contractului de reabilitare pentru doua dintre imobilele emblematice reprezinta un pas important facut de autoritați. Casa de oaspeți…

- Bataia dintre doi detinuti a ajuns pe rolul instantelor. Judecatoria a apreciat ca nu are rost sa prelungeasca termenul de sedere dupa gratii a agresorului si a dispus aplicarea unei simple amenzi penale. Pana sa ajunga insa contestatia sa fie judecata de Curtea de Apel, raspunderea penala pentru fapta…

- Procesul in cazul inculpaților din dosarul Nana a incetat ca urmare a deciziilor CCR privind prescrierea faptelor, a decis Tribunalul Calarași. Judecatorii Tribunalului Calarași i-au obligat pe cei in cauza la plata prejudiciului de trei milioane de lei, dar au ridicat masurile asiguratorii pe mai multe…

- Pe 19 decembrie, Inalta Curte urmeaza sa se pronunțe in dosarul de corupție al fostului ministru PDL, Adriean Videanu. Procesul a inceput acum 5 ani și jumatate,a anunțat Grupul de Investigatii Politice.

- Magistratii Sectiei Civile a Judecatoriei Constanta au pronuntat verdictul in dosarul deschis de primarul Vergil Chitac, in contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, avand ca obiect "plangere contraventionalaldquo;.Instanta civila a admis actiunea primarului si a anulat procesul…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis sa amane din nou pronuntarea in dosarul ce priveste soarta lacasului de cult pe bulevardul Tomis, zona Macul Rosu.Este vorba de biserica Izvorul Tamaduirii, cunoscuta de constanteni si ca biserica de pe trotuar, care ar urma sa fie demolata, pe masa instantei…

- Procesul deschis de Andreea Balan impotriva fostului partener a inceput cu stangul: judecatorii de la Tribunalul București au ajuns la concluzia ca dosarul este de competența colegilor de la Judecatoria Sectorului 3, așa ca au transferat dosarul.