Stiri pe aceeasi tema

- Probleme „tehnice” pentru caravana Coca-Cola, descoperite de pompierii oradeni. Convoiul magic și-a inceput turneul din acest an la finalul lunii noiembrie, la București, unde un camion Coca-Cola de Craciun a fost cuprins de flacari pe Șoseaua Giurgiului. Maine, caravana bunei dispoziții ajunge in Cluj-Napoca…

- Ioana Simion a reacționat dupa ce s-a spus ca a consumat prea mult alcool la un restaurant din București. Soția lui Ilie Nastase il acuza pe fostul mare jucator de tenis ca vrea sa o denigreze. Ioana Simion a fost filmata recent de catre Paparazzii de la CANCAN cand ar fi baut mai mult alcool la un…

- Incurcate mai sunt caile iubirii! Ilie Nastase și Ioana Simion au avut parte de mai multe scandaluri in ultima perioada, insa și de aceasta data tensiunile au reaparut in relația lor. Ioana Simion l-a atacat public pe soțul ei, Ilie Nastase, pe rețelele de socializare. Iata ce a transmis soția fostului…

- Atmosfera de sarbatoare in Capitala. S-a deschis Targul de Craciun din Bucuresti 2022. Mai multe strazi din centrul orașului au fost decorate cu luminițe. Afla in randurile de mai jos care este programul de funcționare in cazul Targului de Craciun și ce pot face copiii aici. Pana cand va fi deschis…

- Situație deplasata in showbizul romanesc. Ilie Nastase a fost surprins apostrofand o jurnalista din Capitala, dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice. Fostul mare tenismen a fost oprit de poliția rutiera in sectorul 1 din București, in dimineața zilei de vineri, 18 noiembrie.…

- Fostul mare tenismen nu este la prima abatere. In urma cu patru ani, Ilie Nastase s-a ales cu dosar penal, dupa ce i-a injurat pe oamenii legii și a refuzat sa-i fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Recent, fostul jucator de tenis s-a desparțit de soția lui, Ioana Simion.

- A disparut soția lui Ile Nastase ! Cel puțin așa umbla vorba „prin targ”, deoarece nu se mai știe nimic despre Ioana Nastase, fosta Simion. Se pare ca aceasta nu mai raspunde la telefonul pe care Ilie Nastase o suna aproape incotinuu, astfel incat nu știe nimic despre situația ei! „Cel puțin, asta susțin…

- Ioana Simion raspunde acuzațiilor facute de soțul ei, Ilie Nastase, iar vedeta a postat in mediul online un mesaj in care a explicat situația dintre ea și partenerul ei de viața. Iata ce a transmis soția fostului tenismen!