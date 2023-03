Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie, inspectorii de munca suceveni deruleaza o campanie de verificare a modului de utilizare a echipamentelor de munca și a tehnologiilor de exploatare in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. Conform unui comunicat al ITM: „Dinamica…

- Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, va desfașura Campania de control privind verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in unitatile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511 Campania de control este coordonata de inspectorul…

- Fiindca forța de munca locala lipsește, angajatorii au solicitat, in urma cu un an, peste 100.000 de muncitori din afara UE. Intr-un abator din apropierea Bucureștiului lucreaza 70 de lucratori straini. Cei mai mulți dintre ei sunt din Sri Lanka și au decis sa-și aduca și soțiile aici. Fii…

- In luna decembrie, inspectorii de munca suceveni au efectuat 245 de controale, iar pentru diverse nereguli au aplicat 89 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 168.500 de lei. Conform ITM, cinci angajatori au fost amendați cu 65.000 de lei pentru munca nedeclarata. Printre altele, inspectorii…

- In noaptea de 20/21 ianuarie a.c., in intervalul orar 23.00 – 03.00, politistii specializati in sisteme de securitate din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, impreuna cu jandarmi, au desfasurat mai multe actiuni si controale la agenti economici de pe raza judetului, pentru a verifica modul…

- Angajatori botoșaneni, amendați de inspectorii de la ITM pentru ca nu au asigurat echipament de protecție In cursul lunii decembrie 2022, in domeniul Relatii de Munca, au fost efectuate 75 controale la un numar de 75 angajatori, verificandu-se totodata și cazurile de munca nedeclarata. Au fost constatate…

- Comisariatul București din cadrul Garzii Naționale de Mediu a spus ca joi, 29 decembrie, a identificat operatorul și a demarat un „control”, ca raspuns la solicitarea Libertatea. Cu cateva zile in urma le spunea bucureștenilor care au reclamat ca nu gasește locul. Mai mulți bucureșteni au semnalat…

- FOTO: Haos total la o firma de dezmembrari din Botoșani. Inspectorii de la Mediu au facut ordine cu poliția In urma controlului inopinat in vederea soluționarii unei sesizari, in echipa mixta cu reprezentanții din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe…