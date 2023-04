Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Badea, iubita tiktoker-ului Alin, face primele declarații dupa ce partenerul ei a fost saltat de polițiști chiar intr-un LIVE pe care aceasta il facea pe platforma Tik Tok. Fosta ispita de la Insula Iubirii ne-a spus despre ce s-a intamplat, de fapt, și de ce oamenii legii au intervenit.

- Anamaria Vaida a fost una dintre cele 10 ispite feminine de la Insula Iubirii, in sezonul 6. Tanara a reușit sa capteze atenția publicului prin felul in care arata, dar și prin felul in care s-a facut cunoscuta in emisiune. Deși a fost ispita, ea ne-a povestit ca nu și-a dorit sa fie altfel la TV fața…

- Bucurie uriașa pentru Bianca Pop. Dupa ce in trecut a pierdut o sarcina și a fost foarte afectata, iata ca Dumnezeu i-a oferit o minune in viața sa. Fosta ispita de la Insula Iubirii e insarcinata, iar aceasta ne-a vorbit despre perioada frumoasa prin care trece. A aflat abia in luna a cincea de sarcina…

- Dupa o perioada in care a stat mai departe de lumina reflectoarelor și de aparițiile TV, acum Maria Ilioiu face declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, chiar intr-o zi importanta pentru ea, mai precis de ziua ei de naștere. Ieri, fosta ispita de la Insula Iubirii a implinit varsta de 33 de ani,…

- In urma cu o zi, Nicoleta Dragne a nascut pentru a doua oara. Fosta ispita de la Insula Iubirii a adus pe lume un baiețel, iar mai apoi a facut publica și o imagine alaturi de fiul sau. Ulterior, proaspata mamica a facut și primele declarații dupa ce a devenit mama.

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, a devenit mama pentru a doua oara, aducand pe lume un bebeluș perfect sanatos. Proaspata mamica a dezvaluit cum a decurs nașterea și a impartașit cu urmaritorii sai și prima imagine cu baiețelul ei.

- Catalin Dumitrescu a fost una dintre cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii, din sezonul 6, iar barbatul s-a facut remarcat in show-ul de la Antena 1 atat prin fizicul sau, foarte bine lucrat in sala de sport, cat și prin atitudinea sa directa, fara ocolișuri. Tanarul ne-a povestit, in exclusivitate,…

- Anuryh a trecut prin clipe de panica la 3 dimineața, intr-o padure, dupa ce a ramas cu mașina pe serpentine și au avea nici macar faruri. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit ca a trecut prin momente tensionate și a explicat exact cum s-a intamplat totul.…