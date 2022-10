Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a izbucnit in lacrimi la mormantul mamei sale. Este o atmosfera copleșitoare la parastasul Ionelei Prodan, unde au fost aduse mancaruri pe alese, artiști care sa-i cante, caci astazi ar fi implinit 75 de ani. Te emoționezi instant daca vezi imaginile cu agentul FIFA plangand dupa cea…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare sa se fi atenuat, dupa incidentul violent de la vila impresarei din Snagov. Aflata la mormantul regretatei sale mame, artista Ionela Prodan, agentul FIFA a marturisit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru impact.ro, motivul pentru…

- Fiica regretatei artiste Ionela Prodan a intors toate privirile la parastasul organizat joi in memoria mamei sale. Nu doar accesoriile și bijuteriile extravagante au surprins participanții la evenimentul din Cimitirul Bellu, ci și ținuta aleasa de impresara. Afla in randurile de mai jos de ce s-a imbracat…

- In ziua in care mama ei ar fi implinit 75 de ani, Anamaria Prodan i-a organizat un parastas memorabil Ionelei Prodan. Impresara a adus lautari, și cele mai alese preparte, tot ce i-a placut regretatei interprete de muzica populara in timpul vieții.

- Anamaria Prodan a organizat, joi, un parastas cum rar se mai poate vedea, in cinstea mamei sale, Ionela Prodan. Regretata artista ar fi implinit pe 6 octombrie frumoasa varsta de 75 de ani. Nu doar evenimentul in sine a impresionat, ci și felul in care s-a afișat impresara la slujba religioasa de la…

- La 50 de ani, Anamaria Prodan are un corp care instiga la disciplina și respect dar și la invidie. Perfect tonifiata, impresara poate purta orice tip de ținuta și nu da greș cand vine vorba de cum se așeaza hainele pe corpul ei.

- O noua lovitura pentru Anamaria Prodan din partea fostului ei soț. Tribunalul Ilfov a judecat, vineri, 22 iulie, apelul depus de Laurențiu Reghecampf impotriva hotararii Judecatoriei Buftea, potrivit careia tehnicianul ar fi trebuit sa plateasca pensie alimentara in valoarea a unei treimi din veniturile…

- Anamaria Prodan a avut o reacție scandaloasa, in care l-a amenințat pe Laurențiu Reghecampf cu inchisoarea, dupa ce acesta i-ar fi furat dosarul medical. Impresara susține ca fostul ei soț o șantajeaza!