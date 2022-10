Exclusiv: Cum privesc ucrainenii din teritoriile anexate anunțul lui Putin și ce cred despre soarta războiului Anexarea unor teritorii parțial ocupate din Ucraina de catre Rusia este privita drept o masura temporara de catre locuitorii acestor regiuni, care spun ca discursul lui Putin nu le-a schimbat starea de spirit și speranța in victoria armatei ucrainene. Vineri, Rusia a anunțat anexarea regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijjia, chiar daca unele dintre ele sunt doar parțial ocupate (in cel din urma caz trupele rusești controleaza aproximativ 60% din teritoriu). In pofida acestui fapt, populația ucraineana din cele patru zone considera ca este o problema temporara și doar o chestiune de timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

