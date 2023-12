Exclusiv! Copilul mort în incendiul de la pensiune era sportiv renumit Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii in varsta de 11 ani, a pierit in incendiul de la Ferma Dacilor din satul Tohani, Prahova. Acesta s-ar fi aflat la etajul pensiunii in momentul incendiului. Victor juca hochei la Brașov. Potrivit surselor noastre, acesta era un jucator promițator. Ii placea foarte mult acest sport și voia sa faca performanța. Bunica lui Victor a marturisit ca fiica sa a simțit miros de fum, și-a trezit soțul și a ieșit din cladire cu unul dintre fiii lor, in timp ce altul a ramas in flacari. Aceasta nu a putut ajunge la Victor, pentru ca se afla in alta incapere. Spera ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

