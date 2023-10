Denunțatorul primarului din Mioveni, Ion Georgescu, este șeful Poliției Locale Pitești. Cei doi erau prieteni de 30 de ani. Primarul orașului Mioveni a fost reținut miercuri seata, in urma unui flagrant al DNA Pitești. Asta dupa ce, spun procuorii, in toamna anului 2022, Ion Georgescu ar fi acceptat de la o persoana (martor in cauza) […] The post Exclusiv. Cine este denunțatorul primarului din Mioveni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .