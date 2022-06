Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, l-a primit marti pe viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Oleg Serebrian, aflat in vizita in Romania. Cei doi oficiali au discutat despre evolutiile de securitate din Transnistria, dar si despre aderarea Republicii Moldova la UE.

- Domnul Marius Constantin Budai, ministrul Muncii, prezent astazi la Ploiești, a transmis informații importante despre impactul masurilor sociale pe care le-a luat Guvernul, la propunerea Partidului Social Democrat, prin Programul "Sprijin pentru Romania" . Ministerul Muncii a achitat deja 1,2 miliarde…

- Constantin Budescu este responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Fotbalistul are langa el prieteni de nadejde, care ii sunt alaturi cand are nevoie. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost recent pe „urmele” lui. Iata cum a fost surprins acesta!

- Lumea intreaga trebuie sa se pregateasca de o explozie a inflației și un posibil val de tulburari sociale, pe masura ce prețurile la energie și alimente cresc la niveluri intolerabile. Adrian Negrescu, analist economic, vine cu detalii in acest sens.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat de inteles ca nu este impotriva unirii cu Romania. Totodata, Maia Sandu a accentuat ca „unirea este un lucru pe care il pot decide cetatenii”.

- Ministrul apararii, Vasile Dincu, a vorbit despre ce se poate intampla cu rezerviștii din Romania, in cazul unui razboi, avand in vedere ca legislația nu a mai fost actualizata. Astfel, Dincu a facut noi declarații despre cine ar putea fi incorporat, in caz de razboi, un subiect de foarte mare interes…

- Școala Gimnaziala Nr. 1 Carei, reprezentata de prof. Andrada Remeș, este partenera a Institutului TOLI New York și a participat la Conferința Internaționala Teaching about the Holocaust and human rights, organizata in cadrul proiectului european „Learning from the Past, Acting forthe Future – European…