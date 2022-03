Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a omorat-o pe femeie la care locuia in chirie. Tragicul evenimentul a avut loc in municipiul Constanta. Barbatul a lovit-o pe femeie cu pumnii, iar in urma ranilor suferite victima a murit in scurt timp. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a…

- Raisa este deja in mormant, iar Marina a ramas traumatizata pe viața, dar mama celei din urma iși exprima dezamagirea cu privire la abordarea aleasa de polițistul care este vinovat pentru aceasta tragedie. Chiar daca nu mai poate da timpul inapoi, mama Marinei ii reproșeaza agentului Constantin Popescu…

- Viktoria Danchenko, soția lui Oleh Danchenko, un fotbalist cunoscut din Ucraina, a murit intr-un tragic accident. Poliția a anunțat ca mașina in care se afla tanara s-a izbit de un alt autoturism, dupa care a ricoșat intr-un camion. Sportivul este devastat de durere și nu se aștepta la o asemenea tragedie.

- Tot scandalul ar fi pornit de la condica de prezenta pe care primarul comunei Smardan, din judetul Galati, a adoptat-o inca de la preluarea mandatului, pentru a putea contoriza venirile si plecarile de la serviciu ale angajatilor.Mai exact, se pare ca edilul s-ar fi enervat pe angajata pentru ca aceasta…

- Accidentele rutiere au loc pe banda rulanta in ultimul timp. Recent un alt incident cumplit a avut loc in Gorj. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un indicator care se afla pe marginea unui drum. Trei adulți și un copil au ajuns la spital.

- Tanarul pugilist ploiestean Gabriel Schiopu a fost lovit violent, la finalul unei competitii pe care a castigat-o Si care s-a desfasurat la Braila. Tanarul a postat mai multe mesaje pe Facebook in care sustine ca cel care l-a lovit si i-a spart arcada este antrenorul Mihai Bogdan Dobrescu.