Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a comentat, marți seara, la Romania TV, stenogramele afacerii de la Arad, acolo unde sunt implicați trei parlamentari PSD. In inregistrari apare și numele sau, in discuțiile despre numirea in functia de sef al Departamentului Venituri din cadrul D.P.R.P.…

- Senatorul Niculae Badalau a petrecut alaturi de prieteni si familie, cu ocazia implinirii varstei de 59 de ani. Acesta a publicat pe Facebook zeci de la fotografii de la eveniment, inclusiv alaturi de Marcel Ciolacu si Marian Mina, presedintele CJ Giurgiu, cel care i-a luat locul in conducerea centrala…

- Niculae Badalau s a retras din conducerea interimara a PSD, dupa declaratiile sale referitoare la diaspora, transmite antena3.ro. Se pare ca liderul PSD Giurgiu a fost inlocuit cu finul sau, Marian Mina.Senatorul PSD Nicolae Badalau a spus, vineri, comentand intentia de a creste numarul de parlamentari…

- Comitetul Executiv al PSD (CEX) se reuneste, miercuri, la ora 15.00, in prima sedinta dupa ce Marcel Ciolacu a preluat conducerea interimara a partidului. Social-democratii vor discuta chestiuni organizatorice pentru congresul din februarie. De asemenea, vor fi analizate declaratiile lui Nicolae Badalau…

- PSD Brașov cere excluderea lui Nicolae Badalau din partid, din cauza declarațiilor legate de românii care muncesc și traiesc în diaspora: „Reformarea PSD nu se face cu declarații defaimatoare la adresa românilor din țara sau din strainatate”.În urma declarațiilor…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, parea ca ajunsese la o ințelegere cu echipa lui Marcel Ciolacu și urma sa demisioneze in ședința Comitetului Executiv. Negocierile purtate acasa la Viorica Dancila s-au dat insa peste cap, in cursul nopții trecute.Citește și: SURSE Dancila nu cedeaza fara…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca PSD detine majoritatea in Parlament si luni va depune o motiune simpla impotriva ministrului Florin Citu, iar in februarie va urma o motiune de cenzura la adresa…

- Sambata, 27 octombrie, Bolintin Vale si Malu Spart Bolintin Vale și Malu Spart au fost destinatiile echipei de campanie a PSD Giurgiu pentru susținerea Vioricai Dancila la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Președintele organizației, senatorul Niculae Badalau, președintele executiv, Marian Mina,…